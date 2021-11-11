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- 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Ücretsiz 3 fidan bağışı nasıl yapılır?
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Ücretsiz 3 fidan bağışı nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 08:52
2019 yılında yaşanan orman yangınlarının akabinde başlatılan fidan seferberliği, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 84 milyon için 3'er fidan, toplam 252 milyon fidan dikilecek. Vatandaşlar 11 Kasım'da fidan dikim alanlarına gidebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan fidan seferberliği "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasıyla yürütülüyor. Fidan sahiplenmek ve bağışlamak isteyenler nasıl katılacaklarını araştırıyor.
Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır? Geleceğe Nefes fidan bağışı sertifikası nasıl alınır, ücretli mi? İşte detaylar...
GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunmak için öncelikle, https://gelecegenefes.com/ adresine tıklamanız gerekmektedir.
Ardından sol taraftaki Fidan Bağışı kutucuğunu doldurarak fidan adedini, şehri ve sertifika talebinizi doldurmanız gerekiyor.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 adet fidanı ücretsiz olarak toprakla buluşturabilirsiniz.
FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ