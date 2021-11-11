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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Ücretsiz 3 fidan bağışı nasıl yapılır?

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Ücretsiz 3 fidan bağışı nasıl yapılır?

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasıyla birlikte milyonlarca fidan dikimine öncülük ediyor. Peki Geleceğe nefes fidan bağışı nasıl yapılır, sertifika nasıl alınır?