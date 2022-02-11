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- 11 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...
11 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 11:30
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 11 Şubat 2022 Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler...
11 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
ADALAR
Etkilenen Mahalleler: Nizam Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:32
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:11
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:18
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
PENDİK
Etkilenen Mahalleler: Yenişehir Mah,Kurtköy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 11.02.2022 11:23
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ KESİNTİ SORGULAMA