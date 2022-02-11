11 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 11 Şubat 2022 Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 11 Şubat 2022 Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ADALAR

Etkilenen Mahalleler: Nizam Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:32

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:11

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:18

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

Etkilenen Mahalleler: Yenişehir Mah,Kurtköy Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 11.02.2022 11:23

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.