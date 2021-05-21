11 yıl önce çalıştığı şirket naylon çıkınca emekliliği iptal edildi

İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan KOAH hastası Nazmi Özleyen’in, yıllar önce çalıştığı firma naylon şirket çıkınca emekliliği ve sigortası iptal edildi.

İzmir’de yaşayan KOAH hastası Nazmi Özleyen’in 11 yıl önce çalıştığı firma naylon şirket çıkınca o güne ait prim günleri silindiği için emekliliği iptal edildi.

8 yıldır emekli olan ve tek geliri emekli aylığı olan Özleyen, yetkililerden çözüm bekliyor. KOAH hastası olan Özleyen sigorta hakkını da yitirdiği için kullanması gereken ilaçları da almakta zorluk çekiyor.

“11 YIL ÖNCE ÇALIŞTIĞIM FİRMA SAHTE ÇIKINCA EMEKLİLİĞİM İPTAL EDİLDİ”

Emekliliğinin iptal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu belirten, Özleyen, "3600 günden vergi indirimi kazanarak 2013'te emekli oldum. Yüzde 50 sürekli raporum var, KOAH hastasıyım ve hala tedavisini görüyorum. 8 yıldan beri emekliydim ve en son maaşımı almaya gittiğimde alamadım. SGK'ya gidip durumu sorduğumda benim maaşımı iptal ettiklerini söylediler. Sebebi de 11 yıl önce çalıştığım firmanın sahte olmasıymış. Oradaki günlerim iptal olmuş ve çalıştığım günler de düşmüş. Bu yüzden de gün sayım yetmediği için emekli maaşım iptal edilmiş. 2013'te emekli oldum, maaşımı da alıyordum; ama aradan 8 sene geçtikten sonra bu duruma düştüm.” dedi.

“ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIM”

Başka bir geliri olmadığın söyleyen Özleyen, “Çok mağdur bir durumdayım. Evim kira ve emekli maaşımdan başka bir kuruş gelirim yok. Yetkililerden rica ediyorum. Benim annemin ak sütü gibi helal olan emekli maaşımın bana geri verilmesini rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

"ASKIDA EKMEK ALIYORUM"

Başka geliri olmadığını belirten Nazmi Özleyen, bakkaldan askıda ekmek aldığını ifade ederek"Yaklaşık 1 buçuk sene ben o firmada çalıştım. Oradaki günlerim, o firmanın naylon çıkması sebebiyle iptal olunca, emekliliğe hak kazandığım 3 bin 600 günün altına düşmüşüm. Bu yüzden de emekli maaşım iptal edildi. Durumum yok, geçinemiyorum. Bana bu yüzden komşularım bakıyor. Firmanın sahte çıkması ve emekliliğimin bu yüzden iptal edilmesi yüzünden ben bakkaldan askıda ekmek alıyorum. Bu duruma düştüm." dedi.

"İLAÇLARIM BİTİNCE BEN NE YAPACAĞIM"

İlaç masraflarının komşuları tarafından karşılandığını belirten Özleyen, "Sigortam yok, emekli maaşım da gidince ilaçlarımı haliyle sigortadan alamadım. Allah razı olsun komşularım sırayla benim ilaç masraflarımı karşılıyor. Bunun yanında evimde de oksijen cihazı var, onu kullanıyorum. O ilaçlar bitince ben ne yapacağım? Onu düşünüyorum. Yetkililerden rica ediyorum. Benim hakkım olan maaşım bana iade edilsin" sözlerine yer verdi.