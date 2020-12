Fide Konserve Doğallığı ve Lezzeti Mutfaklara Taşıyor

Fide Konserve CEO’su Cemal Konakçı, “Sadece doymak için değil sağlıklı besinleri ve doğal lezzeti, en yüksek besin değeriyle sofralara getirmek için üretim yapıyoruz” diyor.

Yaklaşık yarım asırdır konserve üretimi gerçekleştiren Fide Konserve, domates salçasından, ilikli kemik suyu ve ton balığına kadar geniş bir yelpazeye taşıdığı tarımsal ve hayvansal ürünlerini, ilk günkü doğal lezzeti ve en yüksek besin değeriyle hem ülkemizin hem de dünyanın 47 ülkesinin mutfağına ulaştırıyor. Fide Konserve CEO’su Cemal Konakçı, “Sadece doymak için değil sağlıklı besinleri ve doğal lezzeti, en yüksek besin değeriyle sofralara getirmek için üretim yapıyoruz” diyor.

İklim değişikliğinin tarımsal ve hayvansal üretimi de her geçen gün daha yoğun etkilediği günümüzde, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyan ilikli kemik suyu, ton balığı gibi ürünlerin ihtiyaç duyulan bölgelere en sağlıklı ve en yüksek besin değeriyle muhafaza edilerek ulaştırılması giderek daha büyük önem taşıyor. Bu amaçla, 1974 yılından bu yana “Adı tadında gizli” ilkesiyle salça ve konserve üretimi gerçekleştiren Fide Konserve, yeni yatırımlarla vitamin ve protein değeri yüksek sağlıklı besinleri de ürün gamına katarak artan talebi karşılamaya devam ediyor. 100.000 metrekarelik alanda yüksek teknolojiyle donatılmış modern tesislerde, üretim yaptıklarını belirten Fide Konserve CEO’su Cemal Konakçı; tarımsal ürünlerde sebzenin fideden koparıldığı andaki tazelik ve lezzetiyle, hayvansal gıdanın ise en yüksek besin değeriyle en sağlıklı şekilde konserveye dönüştürülmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. Konakçı, “Sadece doymak için değil sağlıklı besinleri ve doğal lezzeti, en yüksek besin değeriyle sofralara getirmek için üretim yapıyoruz” diyor.

“Adı tadında” mottosuyla gerçekleştirdikleri üretimlerinin zengin içeriğinin uluslararası alandaki en önemli kanıtının 47 ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatın oluşturduğunu belirten Konakçı, “Fide Konserve olarak, yarım asra yaklaşan deneyimimizle, farklı yaşam kültürlerine sahip toplumların damağındaki ortak lezzeti, tazelik ve lezzetin yanı sıra besin değeri korunmuş ürünlerin oluşturduğunu biliyoruz. Doğal olana talebin arttığı bu günlerde el değmeden, modern yöntemler kullanılarak üretilen %100 doğal ürünlerimizle sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da talep gören marka olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Global çapta yükselen talebi ürün yelpazemizi geliştirerek karşılıyoruz. Bu çerçevede her sofraya, her mutfağa ve her damağa uygun İlikli Kemik Suyu ve Ton Balığı başta olmak üzere, Domates Salçası, Közlenmiş Ürünler, Hazır Yemekler ve Mandalina Segment Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Ürünlerimizi farklı damak tadı ve her bütçeye seslenmesi amacıyla kendi içinde de çeşitlendiriyoruz. Örneğin, ton balığı konservemizi; “Zeytinyağlı, Light, Acılı ve Klasik” olmak üzere farklı lezzet ve gramajlarda oluşturuyoruz” dedi.

Fide’den Sofralara El Değmeden Üretilen Ürünler

Bir ürünün tamamen doğal yollarla üretilmesinin, ürünün besin değerinin yüksek ve sağlıklı olduğu anlamına gelmediğine dikkat çeken Cemal Konakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir hayvanın sadece doğal yollarla beslenmiş olması, üretilen ilikli kemik suyunun % 100 sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Bunu söyleyebilmek için ilikli kemik suyu yapılırken başvurulan yöntemin de doğallık içermesi gerekiyor. Fide Konserve olarak, “İlikli Kemik Suyu” üretimimizi, “Sağlığın Pratik Formülü” stratejimizle hijyen ortamda yüksek teknolojiyle gerçekleştiriyoruz. Kısık ateşte 24 saat pişirilen ve çeşitli doğal sebzelerle lezzetlendirilen “Fide İlikli Kemik Suyu” başta olmak üzere, diğer tüm ürünlerimizin ulusal ve uluslararası kalite belgelerine sahip olmasının dayanağını bu sağlıklı ve modern üretim oluşturuyor. Kemik suyunu kaynama derecesinin altında ve uzun süre olacak şekilde pişirmemizin nedeni ise içinde bulunan protein, jelatin, glutamin, kolajen gibi insan sağlığına faydalı olan maddelerin yapılarını kaybetmeden suya geçebilmesi. Bu da insan sağlığı için son derece yararlı, altın değerinde bir gıdanın dünyanın her köşesine ilk andaki lezzet ve en yüksek besin değeriyle ulaşması anlamına geliyor.”

Uluslararası Piyasada, Uluslararası Standartlara Uygun Üretim

Fide Konserve’nin her yıl 100.000 ton üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Cemal Konakçı, sözlerini şöyle tamamladı: “1974 yılından bu yana faaliyet gösteren bir markayız. Edindiğimiz köklü deneyimin markamızı yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda, doğallığın temsilcisi haline getirmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. İstanbul’da bulunan merkez ofisimiz ve Susurluk’taki modern üretim tesislerimizle, halen 47 ülkeye ulaştırdığımız ton balığı, domates salçası, ilikli kemik suyu, mandalina segment lezzetlerin önümüzdeki süreçte daha farklı coğrafyalarla buluşturmayı amaçlıyoruz.

Özellikle Tesco, Safeway, Sainsbruy’s, Azda, Kaufland, Edeka gibi önde gelen firmalar / zincir marketler için özel üretim yapan ve hali hazırda bir müşteri kitlesi bulunan bir marka olarak; ISO, HACCP, BRC ve IFS gibi uluslararası belgelerimiz, Kalite Yönetim Sistemi–ISO 9001:2015, Çevre Yönetim Sistemi–ISO 14001:2015, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi–ISO 22000:2005 sertifikalarımız ürünlerimizin ulusal ve uluslararası alandaki kalitesinin garantisini oluşturuyor”