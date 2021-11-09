11.11 alışveriş çılgınlığının hikayesi

Kasın ayı denilince akla gelen 11.11 indirimleri, her kesimden insanı alışveriş yapmaya yönlendiriyor. Peki nedir bu 11.11 indirimi? Nasıl ortaya çıktığını sizler için anlattık...

Dünya çapında büyük yankı uyandıran ve insanların alışveriş yapmak için hevesle beklediği 11.11 indirimleri, e-ticaret dünyasının en hareketli zamanlarından birisidir.

Yüz binlerce markanın "kaçırılmayacak fırsat" adı altına indirimli fiyatlara sunduğu ürünler, alışveriş tutkunları için vazgeçilmezdir.

Her yıl 11 Kasım'da uygulanan indirimler, adeta bir afestivale dönüşmüş durumda. Özellikle online ticaret platformları, bu çılgınlığın dozunu iyice arttırıyor.

Her yıl 11’inci ayın 11’inde düzenlenen “11.11” indirimlerinde elektronikten, kozmetiğe, giyimden, aksesuara kadar birçok kategori ve üründe büyük indirimler gerçekleşiyor.

Peki 11.11 indirimleri nasıl ortaya çıktı? İşte hikayesi...

11 KASIM İNDİRİMLERİNİN HİKAYESİ

Herşey bundan 7 yıl önce Çinli online alışveriş sitesi Alibaba’nın kurucusunun Amerikalıların 25 Kasım’da Black Friday, Kara Cuma alışveriş günü çılgınlığının benzerini yapmak istemesiyle başladı.

Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Çin kültüründe “Yalnızlar Günü – Bekarlar Günü” olarak bilinen 11 Kasım gününü kendi alışveriş günü olarak kullanmayı seçmiş ve günümüze kadar gelen bir alışveriş geleneğin farklı bir yaratıcısı olmuştur.

Kökeni 1993 yılına dayanan, Çin’de ‘Bekarlar Günü‘ olarak anılan 11 Kasım, aslında bekar insanların ‘bekarlığı’ kutlamaları için seçtikleri resmi olmayan bir tatil günüydü. Tarihteki ‘1’ rakamı ise yalnızlığı temsil ediyor.

4 YALNIZ ERKEĞİ TEMSİL EDİYOR

“11.11” Bekarlar Günü’nün, 1993 yılında, Çin‘in en eski üniversitelerinden Nankin Üniversitesi‘nde (Nanjing University), dört öğrenci tarafından başladığı söyleniyor.

Dört bekar erkek öğrencinin, bekarlığı kutlamak amaçlı seçtiği bu tarih, daha sonra tüm Çin kültürüne yayılıyor ve ‘Bekarlar Günü‘ olarak kutlanmaya başlanıyor.