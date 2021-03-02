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    112 Acil Sağlık ekipleri bu kez ormanı yanmaktan kurtardı

    Manisa'da hasta sevki sonrası istasyona dönmek üzere yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, yol kenarında çıkan yangına müdahale etti.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 20:53
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    112 Acil Sağlık ekipleri bu kez ormanı yanmaktan kurtardı

    Manisa Selendi ilçesi Kınık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yakın bir bölgedeki otluk alanda meydana gelen olayda, hasta sevkine giden ve dönüş yolunda yangın çıktığını gören Selendi 112 Acil Servis İstasyonu nöbetçi personeli, ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.112 Acil Sağlık ekipleri bu kez ormanı yanmaktan kurtardı #1

    YANGINA MÜDAHALE ETTTİLER

    Bu sırada kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden sağlık personeli, alevlerin büyümesine izin vermedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine de destek olan sağlık personeli, yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

    112 Acil Sağlık ekipleri bu kez ormanı yanmaktan kurtardı #2

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