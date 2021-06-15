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    Meteoroloji’den sağanak uyarısı

    Trakya ve İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Meteoroloji’den de uyarı geldi. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
    • AA
    • 15.06.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 12:53
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    Meteoroloji’den sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

    Öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli sürmesi bekleniyor.

    ‘DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN’ UYARISI

    Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur geçişleri yaşandı. Bazı noktalarda yağış, su sele dönüştü.

    PAZARA KADAR YAĞIŞ VAR

    Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul ve çevresi pazar gününe kadar yağış alacak.

    İşte 5 günlük tahmin:

    Meteoroloji’den sağanak uyarısı #1

    Meteoroloji’den sağanak uyarısı #2

    Meteoroloji’den sağanak uyarısı #3

    Meteoroloji’den sağanak uyarısı #4

    Meteoroloji’den sağanak uyarısı #5

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