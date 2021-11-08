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    Adana'da sahte içki operasyonu

    Adana'da jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, 1720 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 18:36
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    Adana'da sahte içki operasyonu

    Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarını aldı.

    YAKALANAN SAHTE İÇKİLER, DÖKÜLEREK İMHA EDİLDİ

    Bunun üzerine jandarma ekipleri eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ev sahibi C.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, bin 720 litre sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki dökülerek imha edildi.

    Adana da sahte içki operasyonu #1

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