12 Dev Adam parkede: Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam parkede: Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ikinci maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar..

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri B Grubu maçında, Uruguay ile Kanada'nın Victoria kentinde karşı karşıya geldi.

İlk iki çeyreği önde geçen Milli Takım, son on dakikasına geride girdiği maçta Uruguay'ı Cedi Osman'ın etkili performansıyla 95-86 mağlup etti.

Bu göğüs kabartan galibiyetin ardından basketbol severler gözlerini Türkiye-Çekya maçının yapılacağı tarihe çevirdi. Karşılaşmaya kısa süre kala Türkiye-Çekya maçının tarihi, saat ve kanal bilgisi araştırılıyor.

Peki, Türkiye-Çek Cumhuriyeti basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye-Çekya basketbol maçı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

TÜRKİYE-ÇEK CUHMHURİYETİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ikinci ve son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Çekya basketbol maçı, 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te başlayacak. Müsabaka NTV ekranından canlı olarak yayımlanacak.

Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin Kanada'ya götürülecek 14 kişilik sporcu kadrosu şöyle:

Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).