Haberler

Yaşam Haberleri

12 Dev Adam yarı finalde: Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam yarı finalde: Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar..