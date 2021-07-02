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- 12 Dev Adam yarı finalde: Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
12 Dev Adam yarı finalde: Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 11:46
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri’ndeki ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Türkiye, FIBA Olimpiyat Elemeleri grup maçlarını namağlup tamamlayarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.
12 Dev Adam yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacak. Bu kapsamda basketbol severler, ''Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor.
Peki Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Yunanistan basketbol maçı hakkında detaylar...
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, yarı final karşılaşmasında ise A Grubu'nu 2. sırada bitiren Yunanistan ile eşleşti.
12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde 4 Temmuz Pazar günü Yunanistan ile karşılaşacak.
TSİ 02.35’te başlayacak olan karşılaşma, NTV'den şifresiz olarak naklen yayımlanacak.
Bu karşılaşmayı kazanan taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05’te final oynamaya hak kazanacak.