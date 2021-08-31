12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu mu? 12 Dev Adam Dünya Kupası'nda!

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu mu? 12 Dev Adam Dünya Kupası'nda!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde ter dökmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar ise "12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için iddiasını sürdürüyor.

Elemelerde başarı elde etmek isteyen 12 Dev Adam, G Grubu'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Gruplarda ilk 3 sırayı alanlar bir üst eleme turuna yükselirken, maçları kaçırmak istemeyenler ise 12 Dev Adam'ın rakiplerini merak ediyor.

Vatandaşlar, "12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu mu?

12 DEV ADAM'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

12 Dev Adam'ın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

G Grubu'nda mücadele edecek olan milliler, Yunanistan, Büyük Britanya ve Belasur ile eşleşti.

İkinci tur grubunda ilk üç sırada yer alanlar Dünya Kupası bileti alacak.