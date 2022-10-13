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    12 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları! Sayısal Loto'da 155 milyonluk ikramiye..

    Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın 2. çekilişi olan 12 Ekim çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.
    • 13.10.2022 - 09:07
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    12 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları! Sayısal Loto'da 155 milyonluk ikramiye..

    Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ödül 155.719.957,09 TL'ye ulaştı.

    Uzun süredir devreden büyük ikramiye 12 Ekim çekilişindede sahibini bulamadı.İşte dün gerçekleştirilen çekiliş sonucuna göre ikramiye kazananların sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı.

    12 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları! Sayısal Loto da 155 milyonluk ikramiye.. #1

    Peki 12 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar..

    12 Ekim 2022 Sayısal Loto Sonuçları

    Çılgın Sayısal Loto12 Ekim 2022 çekilişi dün akşam saat 21.30'da yapıldı.Çekiliş sonucuna göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

    4 - 15 - 18 - 46 - 85 - 90 Joker: 86 SüperStar: 26


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