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- 12 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
12 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 09:12
- Güncelleme : 12.09.2021 - 09:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 12 Eylül 2021 pazar gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2021..
10 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
- Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 28°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 30°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık