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    12 ilde 12 bin keklik doğaya bırakıldı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen 12 bin keklik, 12 ilde doğaya salındı.
    • AA
    • 18.07.2020 - 15:15
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    12 ilde 12 bin keklik doğaya bırakıldı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretme İstasyonunda nesli tehlike altında olan 12 bin kınalı keklik üretildi.

    12 ilde 12 bin keklik doğaya bırakıldı #1

    12 İLDE DOĞAYA BIRAKILDILAR

    Tesiste üretilen keklikler, "Kınalı Keklik Tahsis Programı" kapsamında Adana, Mersin, İzmir, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, Muğla, Karaman, Antalya ve Denizli'ye gönderildi.

    Keklikler, söz konusu iller ve Kahramanmaraş'ta da doğaya bırakıldı.

    12 ilde 12 bin keklik doğaya bırakıldı #2

    12 ilde 12 bin keklik doğaya bırakıldı #3

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