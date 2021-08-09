12 imamlar orucu nedir, ne zaman başlayacak? Muharrem ayı oruç ibadeti 2021..

Muharrem ayının bugün başlamasının ardından, tutulması gereken oruçlar gündeme getirildi. Vatandaşlar, "12 imamlar orucu nedir, ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırarak, detayları öğrenmek istiyor.

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem ayı, bugün başladı. Vatandaşlar, İslam alemi için önemli kabul edilen Muharrem ayını, yapılacak bazı dua ve ibadetlerle geçirecek.

Bu ayı huşu içinde geçirmek isteyenler, yapılması gerekenleri doğru bir şekilde öğrenmek istiyor.

Vatandaşlar bu kapsamda arama motorlarına, "12 imamlar orucu nedir, ne zaman başlayacak?" sorusunu yazıp, araştırmaya başladı.

Peki, 12 imamlar orucu nedir, ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

12 İMAMLAR ORUCU NEDİR?

Muharrem orucu İslam'ın ilk yıllarından beri tutulan ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in çeşitli hadislerinde övdüğü oruçların başında gelmektedir.

Bununla birlikte Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile birlikte 680 yılındaki Aşure gününde şehit edilmesi sonrası, Muharrem ayı özellikle Aleviler için matem ayı olarak görülmüş ve bu matem atmosferinde tutulan oruç ise Anadolu'da Yas-ı Matem Orucu olarak adlandırılmıştır.

Yine Ehl-i Beyt'e duyulan sevginin nişanesiyle 12 Ehl-i Beyt imamına ithafen yüzyıllardır bilhassa Anadolu ve Balkan Alevileri tarafından Muharrem ayının ilk 12 gününde oruç tutulmaktadır. Oruçların 12 İmam'a adanması nedeniyle Aleviler, Muharrem orucuna 12 İmam orucu demektedirler.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Oruç, Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur.

Her gün gün doğarken oruç başlar, gün batımında oruç açılır.

Oruç süresince kesinlikle yenilip içilmez.

Oruç açıldıktan sonra da Kerbela'da yaşanılan susuzluğa duyulan acı ve tepki nedeniyle kesinlikle saf su içilmez.

Meşrubat, çay veya ayranla su ihtiyacı karşılanır.

12 gün boyunca cana kıymanın haram olduğuna inanılması nedeniyle deniz canlısı veya kanatlı canlıların etleri dahil olmak üzere, kesinlikle et yenilmez ve içerisinde et bulunan ürünlerde tüketilmez.

12 gün boyunca düğün veya eğlence yapılmaz.