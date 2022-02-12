12 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

12 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Şubat 2022 Cumartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 ŞUBAT 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah

Başlama Tarihi : 12.02.2022 09:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Yavuztürk Mah

Başlama Tarihi : 12.02.2022 09:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.