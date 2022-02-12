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- 12 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
12 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
- Haber Merkezi
- 12.02.2022 - 09:04
- Güncelleme : 12.02.2022 - 09:27
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...
12 ŞUBAT 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Başlama Tarihi : 12.02.2022 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : Yavuztürk Mah
Başlama Tarihi : 12.02.2022 09:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.