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- 12 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
12 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 08:58
- Güncelleme : 12.07.2021 - 08:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Geçtiğimiz günlerde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, dışarı çıkmak isteyenler hava raporuna bakarak program yapıyor.
12 Temmuz Pazartesi günü, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 12 Temmuz Pazartesi hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Küresel ısınmanın etkilerini iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir hafta yaşanacağını kaydeden meteoroloji yetkilileri, Temmuz aynın ortasına girdiğimiz bu haftada, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.
Özellikle önemli rahatsızlıkları bulunan ve sıcak havadan olumsuz etkilenecek yaş grupları için uyarılarda bulunan uzmanlar, dışarı çıkarken mutlaka önlem alınması gerektiğini kaydederken öğle saatlerinde ise direkt güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmasının altını çizdi.
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- İZMİR °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- KÜTAHYA °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- HATAY °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- Genellikle az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 32°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 27°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
- Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 34°C
- Parçalı bulutlu
- BAYBURT °C, 30°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 29°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 28°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 28°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık