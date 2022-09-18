Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu raporunda, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altına gerileyeceği ve sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

Yayınlanan rapora göre, hava sıcaklıklarının yarından başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor

Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamaya göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

"Hafta ortasından itibaren sağanak yağış da görülmesi bekleniyor"

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. Ancak sıcaklıkların, yarın (19.09.2022 Pazartesi) kuzey kesimlerden (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi) başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasına kadar kuzey kesimler ağırlıklı olmak üzere yerel olarak görülecek sağanak şeklindeki yağışların, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta görülmesi bekleniyor.

"Serin ve yağışlı hava önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacak"

Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.



Bazı illerde bu hafta beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde;

5 günlük hava tahmini