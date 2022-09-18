Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
365.281
-1.77%
BTXN Coin
7.67
-7.36%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

    Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu raporunda, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altına gerileyeceği ve sağanak yağışların görüleceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 20:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Meteoroloji  Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

    Yayınlanan rapora göre, hava sıcaklıklarının yarından başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

    Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor

    Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

    Açıklamaya göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    "Hafta ortasından itibaren sağanak yağış da görülmesi bekleniyor"

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

    "Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. Ancak sıcaklıkların, yarın (19.09.2022 Pazartesi) kuzey kesimlerden (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi) başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

    Hafta ortasına kadar kuzey kesimler ağırlıklı olmak üzere yerel olarak görülecek sağanak şeklindeki yağışların, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta görülmesi bekleniyor.

    "Serin ve yağışlı hava önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacak"

    Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #1Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #2

    Bazı illerde bu hafta beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde;

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #3

    5 günlük hava tahmini

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #4

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #5

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #6

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #7

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #8

    Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor #9

     


    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    'Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun'
    Politika

    'Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun'

    Mevlüt Çavuşoğlu Kraliçe'nin cenaze töreni için İngiltere’de
    Gündem

    Mevlüt Çavuşoğlu Kraliçe'nin cenaze töreni için İngiltere’de

    Görüş Bildir