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    '123456' zirveyi kaptırdı... İşte 2022 yılının en çok kullanılan şifreleri!

    2022 yılında en çok kullanılan şifreler açıklandı. İşte bu yıl en çok tercih edilen şifreler..
    • 14.12.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 09:57
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    '123456' zirveyi kaptırdı... İşte 2022 yılının en çok kullanılan şifreleri!

    NordPass, 2022 yılında en çok kullanılan şifreleri açıkladı. İnternette en çok kullanılan şifreler yine şaşırtmadı.

    İnternette her yerde ihtiyaç duyulan şifreler birçok kişi tarafından önemsenmiyor ve tahmin edilmesi çok kolay olabiliyor.

    Hackerların bu tür şifreleri kırması inanılmaz kısa zaman alıyor. Peki 2022 yılında en çok tercih edilen ve kullanılan şifreler hangileri? İşte 2022'nin en popüler şifreleri..

    123456 zirveyi kaptırdı... İşte 2022 yılının en çok kullanılan şifreleri! #1

    İşte 2022'de en çok kullanılan şifreler

    1 - password

    2 - 123456

    3 - 123456789

    4 - Guest

    5 - Qwerty

    6 -12345678

    7 - 111111

    8 - 12345

    9 - col123456

    10 - 123123

    11 - 1234567

    12 - 1234

    13 - 1234567890

    14 - 000000

    15 - 555555

    16 - 666666

    17 - 123321

    18 - 654321

    19 - 777777

    20 - 123


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