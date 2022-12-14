'123456' zirveyi kaptırdı... İşte 2022 yılının en çok kullanılan şifreleri!

'123456' zirveyi kaptırdı... İşte 2022 yılının en çok kullanılan şifreleri!

2022 yılında en çok kullanılan şifreler açıklandı. İşte bu yıl en çok tercih edilen şifreler..

NordPass, 2022 yılında en çok kullanılan şifreleri açıkladı. İnternette en çok kullanılan şifreler yine şaşırtmadı.

İnternette her yerde ihtiyaç duyulan şifreler birçok kişi tarafından önemsenmiyor ve tahmin edilmesi çok kolay olabiliyor.

Hackerların bu tür şifreleri kırması inanılmaz kısa zaman alıyor. Peki 2022 yılında en çok tercih edilen ve kullanılan şifreler hangileri? İşte 2022'nin en popüler şifreleri..





İşte 2022'de en çok kullanılan şifreler

1 - password

2 - 123456

3 - 123456789

4 - Guest

5 - Qwerty

6 -12345678

7 - 111111

8 - 12345

9 - col123456

10 - 123123

11 - 1234567

12 - 1234

13 - 1234567890

14 - 000000

15 - 555555

16 - 666666

17 - 123321

18 - 654321

19 - 777777

20 - 123