1259 lira hesaplarda! SED Yardımı nedir, kimler alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar, "SED Yardımı nedir, kimler alabilir" merak ediyor.

SED Yardımı hakkkındaki detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın açıklamasının ardından merak ediliyor.

Bakan Yanık açıklamasında, ekim ayında Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ekim ayı içinde 170 milyon TL yardım yapılacağını söyledi. Yardımdan faydalanan aileler her bir çocuk için 15 Ekim'e kadar ortalama 1259 lira ödeme alacak.

Peki SED yardımı nedir, kimler alabilir ve SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

SED YARDIMI NEDİR?

SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve yoksul ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek düzeye gelene kadar, ailelere yapılan ekonomik ve psiko-sosyal destektir.

SED yardımı; kendi içinde süreli ekonomik destek ve geçici ekonomik destek olarak ikiye ayrılıyor.

Süreli ekonomik destek belirli bir süre için her ay yapılırken, geçici ekonomik destek ise yılda bir veya iki defa yapılıyor.

Çocukların beslenme, sağlık vb. asgari ihtiyaçlarının karşılanması ve ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini aksatmamaları için sağlanan SED yardımı; psiko-sosyal desteği ve rehberlik hizmeti de sağlıyor.

SED YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocuklar ile tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.

SED YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yardımlarının ön başvuruları e- Devlet kapısı üzerinden gerçekleşiyor. E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, gerekli kriterleri karşıladıkları takdirde yardım başvurusunu https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru adresine girerek gerçekleştirebilecek.