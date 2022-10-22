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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için kent merkezine indi. O anlar kameralara yansıdı.
- 22.10.2022 - 09:36
- Güncelleme : 22.10.2022 - 09:53
Kış aylarının yaklaşması ile yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar yerleşim yerlerine inmeye başladı.
Aç kalan bir domuz sürüsü Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ne indi.
İHA'nın haberine göre domuz sürüsü, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.
O anları görüntülediler
Yavruların da olduğu domuzları gören vatandaşlar cep telefonu kamerasına sarıldı.
Korkusuzca sürünün yakınına kadar giden vatandaşlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi VİDEO