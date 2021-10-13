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- 13 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
13 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 10:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 13 Ekim 2021 Çarşamba gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Ekim 2021...
13 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- AYDIN °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 23°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- MANİSA °C, 23°C
- Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 24°C
- Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 27°C
- Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 21°C
- Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 21°C
- Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 16°C
- Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 20°C
- Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 18°C
- Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 18°C
- Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 19°C
- Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
- KARS °C, 18°C
- Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 23°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 28°C
- Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 27°C
- Az bulutlu
- SİİRT °C, 26°C
- Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 31°C
- Az bulutlu