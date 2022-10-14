Petrol
95
0.45%
Euro
18.1726
0.15%
Dolar
18.5765
0.20%
Altın
997.93
0.35%
Borsa
3553
0.00%
Bitcoin
371.912
3.73%
BTXN Coin
8.44
-2.08%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 150 milyonluk büyük ikramiye devretti!

    Süper Loto çekilişinde bu haftanın merakla beklenen ikinci çekilişi dün akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi.İşte 13 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları..
    • 14.10.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 150 milyonluk büyük ikramiye devretti!

    Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilir.

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği 13 Ekim 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu.Dün akşam yapılan çekilişin büyük ikramiyesi olan 150.692.203,66 TL'lik ikramiye 6 bilen çıkmadığı için devretti.

    Süper Loto 13 Ekim 2022 çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı aşağıdaki gibidir.

    13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 150 milyonluk büyük ikramiye devretti! #1

    13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları

    Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam saat 21.30'da çekilişi yapıla Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar belli oldu.İşte şanslı numaralar;

    1 - 9 - 13 - 14 - 32 - 46


    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü
    Kitap

    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın
    Advertorial

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın

    Görüş Bildir