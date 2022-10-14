13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 150 milyonluk büyük ikramiye devretti!

Süper Loto çekilişinde bu haftanın merakla beklenen ikinci çekilişi dün akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi.İşte 13 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilir.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği 13 Ekim 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu.Dün akşam yapılan çekilişin büyük ikramiyesi olan 150.692.203,66 TL'lik ikramiye 6 bilen çıkmadığı için devretti.

Süper Loto 13 Ekim 2022 çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı aşağıdaki gibidir.

13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam saat 21.30'da çekilişi yapıla Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar belli oldu.İşte şanslı numaralar;

1 - 9 - 13 - 14 - 32 - 46