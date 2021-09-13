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- 13 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
13 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 09:20
- Güncelleme : 13.09.2021 - 09:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın batısı, Kastamonu'un güney ve doğusu, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın batısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar 13 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Eylül 2021..
13 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney kesimleri ile gece saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 32°C
- z bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 33°C
- Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı çevreleri yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 30°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Çankırı ve Konya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Bolu'nun güney ilçeleri ve Kastamonu'un güney ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel olmak üzere sağanakı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 30°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 25°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 25°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 31°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık