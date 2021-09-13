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- 13 Eylül 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
13 Eylül 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 10:39
- Güncelleme : 13.09.2021 - 10:40
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bugünün maç takvimi şu şekilde;
- 13:30 Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons Güney Kore 2.Ligi - Bilyoner TV
- 13:30 Gimcheon Sangmu - Asan Güney Kore 2.Ligi - Bilyoner TV
- 14:00 Kura Çekimi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - UEFA.tv
- 18:00 Farul Constanta - Ac. Clinceni Romanya Liga 1- Bilyoner TV
- 18:30 Rubin Kazan - Ural Rusya Premier Lig - Bilyoner TV
- 19:00 Akhisarspor - Bucaspor TFF 2. Lig- Yayın Yok
- 19:00 Gornik Leczna - Wisla Plock Polonya Ekstraklasa - Bilyoner TV
- 19:30 Rostov - Krasnodar Rusya Premier Lig - Bilyoner TV
- 19:30 Aris - OFI Crete Yunanistan Süper Ligi - Bilyoner TV
- 20:00 Gaziantep FK - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig - Bein Sports 1
- 20:00 Alanyaspor - Giresunspor Spor Toto Süper Lig - Bein Sports 2
- 20:00 Balıkesirspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig - TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 20:00 Elfsborg - Hacken İsveç Allsvenskan - Bilyoner TV
- 20:00 Mjallby - AIK Stockholm İsveç Allsvenskan - Bilyoner TV
- 20:00 Örebro - Varbergs İsveç Allsvenskan - Bilyoner TV
- 20:00 Vasalunds - Sundsvall İsveç Superettan- Bilyoner TV
- 20:00 Odense - Sonderjyske Danimarka Süper Ligi - Bilyoner TV
- 21:00 Getafe - Elche İspanya La Liga- Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
- 21:00 Maritimo - Arouca Portekiz Liga NOS- Bilyoner TV
- 21:00 Beerschot - St.Truiden Belçika Pro League -Tivibu Spor 2Bilyoner TV
- 21:00 Craiova - Sepsi Romanya Liga 1 - Bilyoner TV
- 21:00 Eindhoven - Helmond Hollanda Eerste Divisie - Bilyoner TV
- 21:15 Sport Boys - Cesar Vallejo Peru Primera-Apertura - Bilyoner TV
- 21:30 Radomiak Radom - Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa - Bilyoner TV
- 21:45 Bologna - Verona İtalya Serie A - S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
- 21:45 Le Havre - Toulouse Fransa Ligue 2- Bein Sports 4, Bilyoner TV
- 22:00 Everton - Burnley İngiltere Premier Lig- S Sport Plus, S Sport
- 22:00 Lugo - Huesca İspanya La Liga 2 La Liga -123 Youtube, Bilyoner TV
- 22:00 Guabira - Aurora Bolivya Premier Ligi-Bilyoner TV
- 22:15 Stjarnan - Hafnarfjordur İzlanda Úrvalsdeild - Bilyoner TV
- 22:30 Nublense - Huachipato Şili Primera Ligi - Bilyoner TV
- 23:00 Granada - Real Betis İspanya La Liga - Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 23:15 Tondela - Estoril Portekiz Liga NOS- Bilyoner TV
- 23:30 San Martin - U. Deportes Peru Primera-Apertura - Bilyoner TV