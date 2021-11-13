13 Kasım Cumartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 13 Kasım 2021 Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer yelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Vatandaşlar 13 Kasım 2021 Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım 2021...

13 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar ) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 22°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YOZGAT °C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARS °C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

VAN °C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.