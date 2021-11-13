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- 13 Kasım Cumartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
13 Kasım Cumartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
- Haber Merkezi
- 13.11.2021 - 09:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer yelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 13 Kasım 2021 Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım 2021...
13 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 13°C
- Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
- İSTANBUL °C, 15°C
- Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
- KIRKLARELİ °C, 15°C
- Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
- KOCAELİ °C, 16°C
- Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 14°C
- Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar ) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DENİZLİ °C, 20°C
- Parçalı bulutlu İZMİR °C, 22°C Parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 14°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ESKİŞEHİR °C, 13°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- KONYA °C, 14°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- YOZGAT °C, 11°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 16°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DÜZCE °C, 17°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- KASTAMONU °C, 14°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ZONGULDAK °C, 15°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ARTVİN °C, 17°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 16°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 15°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- TRABZON °C, 16°C
- Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ERZURUM °C, 11°C
- Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- KARS °C, 11°C
- Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- MALATYA °C, 15°C
- Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- VAN °C, 11°C
- Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 20°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 20°C
- Az bulutlu
- SİİRT °C, 19°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 23°C
- Az bulutlu