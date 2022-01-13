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- 13 Ocak Perşembe 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
13 Ocak Perşembe 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 09:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
Vatandaşlar 13 Ocak 2022 Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Ocak 2022...
13 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
- BURSA °C, 3°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
- EDİRNE °C, 2°C
- Çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 2°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
- KOCAELİ °C, 3°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 1°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
- DENİZLİ °C, 6°C
- Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 7°C
- Çok bulutlu
- MUĞLA °C, 7°C
- Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 14°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 15°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı
- HATAY °C, 14°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 5°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
- ANKARA °C, 2°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, -1°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
- KONYA °C, 1°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
- SİVAS °C, 0°C
- Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
- BOLU °C, 0°C
- Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
- DÜZCE °C, 2°C
- Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
- KASTAMONU °C, -1°C
- Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 3°C
- Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
- BAYBURT °C, 0°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- ÇORUM °C, 1°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
- SAMSUN °C, 5°C
- Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- TRABZON °C, 8°C
- Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Hakkâri, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney, Muş’un güneybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
- ERZURUM °C, 0°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- KARS °C, -2°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 7°C
- Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- VAN °C, 5°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 10°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
- GAZİANTEP °C, 10°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- SİİRT °C, 8°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
- ŞANLIURFA °C, 11°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu