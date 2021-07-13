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- 13 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
13 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 08:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğine yönelik uyarılar geldi.
Yağışların ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 13 Temmuz Salı hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Samsun çevreleri ve Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- İZMİR °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- KÜTAHYA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 35°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- Genellikle az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
- Parçalı bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 31°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gece saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 27°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gece saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
- Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
- AMASYA °C, 34°C
- Parçalı bulutlu
- BAYBURT °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 28°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gece saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 28°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- ERZURUM °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 27°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık