13 Temmuz 2022 kargo ve PTT'ler açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras Kargo...

13 Temmuz 2022 kargo ve PTT'ler açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras Kargo...

Kurban Bayramı tatilinin ardından, kargo ve PTT'lerin çalışma saatleri gündeme getirildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Temmuz 2022 kargo ve PTT'ler açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras Kargo...

Kurban Bayramı boyunca birçok kurum kapalı kaldı. Bu durum ise bazı işlerin ertelenmesine neden oldu.

Eczane, PTT ve kargolarda işi olan vatandaşlar, bayram sonrasını beklemek zorunda kaldı.

Bayramın sona ermesinin ardından ise işlerini halletmek için sabırsızlananlar, "13 Temmuz 2022 kargo ve PTT'ler açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras Kargo..." sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 13 Temmuz 2022 kargo ve PTT'ler açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras Kargo... İşte detaylar..

KARGO VE PTT'LER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 9 Temmuz tarihinde başladı ve 12 Temmuz tarihinde bitti. Kargo şirketleri 13 Temmuz tarihinde yani bugün hizmet vermeye tekrar başlayacak.

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

PTT 9 günlük tatil sonrasında hizmet vermeye devam edecek.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi 09.00 - 18.00 arası çalışıyor. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri çalışmıyor.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi 8.30 - 17.30'a kadar çalışıyor.

Merkez PTT şubeleri (13:30) dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalı.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi her gün 08.30 - 18.00 arası çalışıyor. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30 - 13.00'a kadar açık ve pazar günleri kapalıdır.