13 yaşındaki korona hastasından anlamlı mesaj

Beş gün yoğun bakımda kalan ve diyabet hastası da olan Sude Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı video ile "Bu işin şakası yok" dedi.

Yozgat'ta yaşayan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude Erdoğan, bir süre önce nefes darlığı ve şeker yükselmesi nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesi'ne gitti.

Burada şekeri yükselen ve komaya giren Sude Erdoğan’ın akciğer tomografisi çekildi.

KORONA TESPİT EDİLDİ

Akciğer tomografisi sonucu Sude Erdoğan’a Covid-19 tanısı konuldu. Bunun üzerine Sude Erdoğan, Yozgat’tan Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Burada 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve plazma tedavi alan Sude Erdoğan’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Erdoğan da sosyal medyada yayınladığı video ile herkese uyarıda bulunarak, şunları söyledi:

"Covid-19 hastalığına yakalandım ve çok ağır bir şekilde atlattım. Lütfen maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım. Bu işin asla şakası yok. Sevdiklerimizi kaybetmeden onları koruyalım."

Genç koronavirüs hastasından anlamlı mesaj

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI GELDİ

Öte yandan, Yozgat Diyabet Derneği üyeleri ve Türkiye’nin dört bir yanından diyabet hastaları da küçük Sude’yi unutmadı.

Sude’ye moral olması amacıyla klip çeken ve sosyal medyada paylaşan dernek üyeleri ve diyabet hastaları, Sude’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.