132 milyon liralık dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi gerçekleştirildi.İşte noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül 2022 tarihli çekilişi sonuçları belli oldu.132.225.023,54 liralık dev ikramiyenin sahibini bulacağı çekiliş sonuçları internette gündem oldu.

Dev ikramiyeyi kazanabilmek için 6 şanslı numarayı bilmek gerekiyor.Uzun zamandır devreden büyük ikramiye yine devretti.Yapılan çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca 132.225.023,54 liralık ikramiye devretti.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi dün gerçekleştirildi.

Yapılan çekiliş sonucuna göre 5 bilen 2 talihli 275.438,90 liranın sahibi oldu.İşte 7 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül çekilişi sonrası kazandıran şanslı numaralar şu şekilde oldu.

8 - 22 - 25 - 37 - 70 - 78 Joker: 46 SüperStar: 50



