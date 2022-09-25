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    Erzurum beyaza büründü

    Eylül ayının son günlerinde Palandöken Kayak Merkezi ilk karı karşıladı. Zirve, drone ile görüntülendi.
    • 25.09.2022 - 17:46
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    Erzurum beyaza büründü

    Türkiye yaz sezonuna veda ediyor...

    Erzurum'a eylül ayında kar geldi.

    Palandöken Kayak Merkezi adeta beyaza büründü.

    Drone ile kaydedildi

    Hava sıcaklığının hızla düştüğü kentte, vatandaşlar kar heyecanı yaşadı.

    Drone ile görüntülenen anlar hakkında konuşan Erzurumlular kışın erken geleceğini vurguladı.

    İşte o görüntüler...

    Erzurum beyaza büründü #1

    Erzurum beyaza büründü #2

    Erzurum beyaza büründü #3


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