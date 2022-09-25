- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Erzurum beyaza büründü
Erzurum beyaza büründü
Eylül ayının son günlerinde Palandöken Kayak Merkezi ilk karı karşıladı. Zirve, drone ile görüntülendi.
- 25.09.2022 - 17:46
Türkiye yaz sezonuna veda ediyor...
Erzurum'a eylül ayında kar geldi.
Palandöken Kayak Merkezi adeta beyaza büründü.
Drone ile kaydedildi
Hava sıcaklığının hızla düştüğü kentte, vatandaşlar kar heyecanı yaşadı.
Drone ile görüntülenen anlar hakkında konuşan Erzurumlular kışın erken geleceğini vurguladı.
İşte o görüntüler...