14 Aralık Dünya Maymunlar Günü: Maymunlar hakkında 17 ilginç bilgi

14 Aralık Dünya Maymunlar Günü, maymunlar için farkındalığın yaygınlaştırılması, onlara sevgi gösterilmesi ve onların bakımı için oluşturulmuş uluslararası bir gündür.

İlk kez 2000 yılında ABD’de Casey Sorrow ve Eric Millikin adlı iki sanatçı arkadaş tarafından başlatılan gün, zaman geçtikçe maymunlar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla dünya çapında kutlanmaya başladı.

Bugün; habitat kaybı, hayvan ticareti ve hayvan deneyleri gibi pek çok farklı insan kaynaklı tehdit yüzünden nesilleri tükenen, öldürülen ve ömür boyu fiziksel ve ruhsal işkenceye maruz bırakılan maymunlara ve primatlara dikkat çekmek için kısa sürede hayvan hakları savunucuları tarafından benimsendi.

Besin zincirinin önemli unsurlarından olan bu canlıların korunması konusunda dünyadaki birçok hayvanat bahçesi, Maymun Günü için özel kutlamalar düzenlemektedir.

MAYMUNLAR HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

Peki maymunlar hakkında neler biliyoruz? İşte muhtemelen daha önce duymadığınız 17 ilginç bilgi.

Bilinen 264 maymun türü vardır.

Başlıklı maymun türünün erkekleri dişileri cezbedebilmek için kendi üzerlerine idrarlarını yaparlar.

İnsanlardaki neredeyse tüm hastalıklar gorillere de bulaşabilir.

Maymunlar muz yemeden önce kabuğunu soyar.

Maymunlar birbirlerinin tüylerini temizleyerek sevgilerini belli ederler.

Başlıklı maymunlar en zeki maymunlar arasındadır. Alet kullanabilirler, çok hızlı öğrenirler ve aynada kendi görüntülerinin farkına varabilirler.

Koku alma duyuları çok zayıf olmasına rağmen, görme ve işitmeleri güçlüdür. Çoğunlukla gündüz faaldirler.

Maymunlar genellikle aile grupları halinde, bazı türler de kalabalık sürüler halinde yaşarlar.

Malezya’da maymunlar hindistan cevizi toplamaları için eğitilmişlerdir.

Şempanzelerin DNA’ları ile insanların DNA’ları yüzde 99 aynıdır.

İnsanlara en yakın maymun türlerinden bonobo maymunları doğal olarak biseksüeldir.

Amazon yağmur ormanlarında yaşayan pygmy marmoset türü maymunlar en küçük maymun türüdür. Yetişkinlerinin boyu 12 ila 15 santimetre, ağırlığı ise 120 ila 140 gram arasında değişmektedir.

Berberi makakları Avrupa’da vahşi doğada yaşayan tek maymun türüdür, nüfusları yaklaşık 300 civarındadır.

Maymunlar sayı sayabilirler.

Alouatta maymunu karada yaşayan hayvanların en gürültücüsüdür. Attığı çığlık 5 km uzaktan duyulabilir.