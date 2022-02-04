2020’de yakalandığı koronavirüsten bir türlü kurtulamayan ve 14 ayda 78 test yaptıran talihsiz adam, aşı olmayanlara “Başkalarını öldürmeye hakkınız yok” diyerek sitem etti.

İstanbul Sarıyer'de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında koronavirüse yakalandı.

Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi.

14 AYDA 78 TEST YAPTIRDI

14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinden “korona pozitif” sonucu ile karşılaştı.

Karantinasını sonlandıramayan, torunlarını göremeyen, evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.

14 aydır karantinada olan koronavirüs hastasından isyan: Aşı olun VİDEO



“İLAÇLARLA 14 AYDIR BENİ YAŞATIYORLAR”

Yaşadıklarını anlatan Kayasan, “Üç yıl önce kemik iliği transferi oldum. Başarılı bir transfer oldum, çok iyi bir hastanede. Kemik iliği transferim gerçekleşti. Fakat daha sonra koronavirüs yakalandım. 2020 tarihi itibariyle de koronavirüsle yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde totalde 76’ya yakın test oldum. 77-78’i buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak pozitif çıktı. Sürekli pozitif çıkıyorum. Bilim adamlarımıza, doktorlarımıza sorduğumuz zaman lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin düşük olduğunu söyleyip ona göre verdikleri ilaçlarla 14 aydır beni yaşatıyorlar.” dedi.

“DIŞARIDAN KEDİ GEÇSE, BANA BİR ŞEY BULAŞTIRABİLİYOR”

Zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kayaran, “Hastanedekiler için de zor bir süreç, bizim için de. 14 aydır karantinadayım. Şu ana kadar eşim kaldı yanımda bir 10 gün ama negatif çıktı. İki sefer test oldu, hastanede negatif çıktı. Oğlum kaldı yanımda, o da negatif çıktı. Acaba taşıyıcı konumuna mı düştüm dedim ama evde de kimseye bulaşmadı. Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende. Dışarıdan kedi geçse, bana bir şey bulaştırabiliyor. Bilim adamlarının dediği şu; koronavirüs kalıntıları hala vücudunuzda. Semptomları yok ama korona olarak görünüyorsunuz. Anlatamıyorum.” dedi.

“KORONAVİRÜS BU,NEREDEN GELECEĞİ BELLİ Mİ OLUR?”

Koronavirüse ilk yakalanma sürecini aktaran Kayasan, “Lösemi olduğum için zaten karantina içerisindeydim. Çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte mecburen hastaneye kontrole gidip geliyordum. Bir yerde yakalandım virüse. Koronavirüs bu,nereden geleceği belli mi olur? Çok ağır enfeksiyon geçirdim. Artık bu işin bittiğini bile düşünmeye başladığım anda sağ olsunlar İstanbul’da iyi bir hastanede iyi doktorlar tarafından müdahale edildi. İlk olarak 9 ay kaldım hastanede. Sonra 10 gün izin verdiler. Sonra tekrar fenalaştım. Nefes darlığı ve diğer semptomlarla birlikte tekrar hastaneye yattım. Hastaneye tekrar yattığımda koronavirüsün devam ettiğini söylediler.

“AİLEME SARILAMIYORUM”

Tekrar tekrar test olmaya başladım. 5 ay da öyle yattım. Bugüne kadar toplam 14 ay koronavirüsle geçti. Benim ailemde küçük çocuk yok. Ama torunum var mesela. Geliyor, camın arkasından görüşüyoruz. Bazen internetten görüşüyoruz, görüntülü olarak. İnanır mısınız yani insan dokunmak istiyor. Benim tek sıkıntım sevdiklerime dokunamamak. Anlatması çok zor bir şey. O kadar rahatsızlık verici bir şey ki koronavirüs aşısı olamıyorum. Aileme sarılamıyorum. Kimseyle görüşemiyorum. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı. Yaşam tarzımı bitirdi. Sosyal yaşam tarzım yok artık.” diye konuştu.

“BAŞKALARINI ÖLDÜRMEYE HAKKINIZ YOK”

Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Kayasan, “Bizim insanımız külhanbeyi, kabadayı edasıyla 'bana bir şey olmaz, koronavirüs neymiş' diyor. Ama hastaneye düştü mü 'Allah' diye bağırıyor. Aşı ol. Ben hastaneye gelen ve ölenlerin çoğunun aşısız olduğuna tanık oldum. Söylediğiniz zaman da koronavirüs bölümüne refakatçi olarak bile aşısız gelen vardı. Adam bak öldü burada. Aşı olsanız ne olurdu? Sadece sizinle alakalı bir durum değil. Aşı olmayanlar sizin çevrenizde çoluk çocuk var siz otobüse biniyorsunuz, okula gidiyorsunuz. İnsanlar buralarda geziyor. Başkalarını öldürmeye hakkınız yok.

“DEVLET SANA HER İMKANI TANIMIŞ”

Bu ahlaksızlık, vicdansızlık. Bana bir şey olmaz diyorlar. Benim fırsatım olsa ben gidip bugün aşı olacağım. Zaten gönüllüyüm. Ben başka bir aşı da olmayacağım, TURKOVAC aşısı olacağım. Ama sistem beni kabul etmiyor. Doktora gidiyorum, bakıyor aşı olamazsın diyor. Ben ne yapacağım şimdi bana bir çare gösterin. Ben yine şunu söylüyorum. Aşı ol, hayatta kal. Hastaneye gidip perişan olmaktansa, ayakların yürürken hastaneye git aşını ol. Evine bile geliyorlar. Devlet sana her imkanı tanımış, yaşamak isteyen aşı olsun.” ifadelerini kullandı.