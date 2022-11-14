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14 Kasım 2022 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?

14 Kasım 2022 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 14 Kasım Pazartesi hava nasıl olacak?