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    14 Kasım 2022 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 14 Kasım Pazartesi hava nasıl olacak?
    • 14.11.2022 - 10:10
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    14 Kasım 2022 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım 2022...

    14 Kasım 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.


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