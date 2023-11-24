14 saat enkazda kalan öğretmen Kahramanmaraş'ta görevine devam ediyor Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası 14 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan rehber öğretmen başka şehre gitmediğini, mesleğini ve okulunu terk etmediğini söyledi.

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İHA

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat tarihli depremlere, Onikişubat ilçesindeki Ebrar Siteleri'nde yakalanan Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Akif Kalaylı, deprem sonrası yaşadığı zorlu süreci anlattı.

14 saat enkazda kaldı

Depremde annesini kaybettiğini ifade eden Kalaylı, “6 Şubat depremleri sırasında Ebrar Sitesi’ndeydim. 14 saatlik zorlu bir enkaz altında kalma süreci oldu ve kurtarıldık. Daha sonra tedavi için il dışına çıktık ve 7 ay sonra görevimin başına döndüm. Bu süreçte müdürlerimiz sık sık arayarak iletişime geçtiler." ifadelerini kullandı.

"Başka bir il ya da okul düşünmedim"

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kalaylı, “Eski kurumuma döndüm. Mesleğime burada devam etmeyi düşündüm. Başka bir il ya da okul düşünmedim. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

Tabi depremde 14 saatlik enkaz altında kalma süreci normalde hızlı geçebilir ancak enkaz altında 14 saatin her saniyesi baskı altında hissediyor vücudunuz ve bedeniniz. Zor bir süreç haline dönüşüyor ve daha uzun yıllar gibi hissedebiliyordunuz.

"Ara vermek öğretmenlik mesleğinde zor”

Saniyeler, dakikalar ile yarışıyorsunuz. İnsanların sizi bulabilme ve bulamama ihtimali var. Fakat sağ olsun kurtarma ekipleri bizi çıkardılar. Çok şükür şu an için bir sıkıntım yok fizik tedavi gördüm Aksaray Şehir Hastanesi’nde daha sonra da özel bir sektörde tedavimi tamamladım.

Uzun bir süreden sonra tekrar sevdiklerimi gördüm ve sevinçle karşılandım. Ben de ayrıca mutlu oldum, ara vermek öğretmenlik mesleğinde zor.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)