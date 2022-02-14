14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi: 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi: 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü'nün gelip çatmasıyla birlikte Sevgililer Günü'nün tarihçesi merak konusu oldu. Peki Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? İşte 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi...

Aşkın ve sevginin günü olarak kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü gelip çattı.

Aziz Valentin Günü olarak da bilinen Sevgililer Günü, tüm dünyada 14 Şubat tarihinde kutlanıyor.

Bu özel günü kutlayan kutlamayan herkes, Sevgililer Günü'nün tarihçesini merak ediyor.

Sevgililer Günü, 3. yüzyılda Aziz Valentine'ın gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. Sevgililer de birbirlerine hediye alarak bu özel günü kutluyor.

Peki Sevgililer Günü (Aziz Valentin Günü) nedir, tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer günü neden 14 Şubat tarihinde kutlanıyor? İşte 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanmakta olup Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinmektedir.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılmaktadır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı ve kartlar gönderdiği özel bir gün olarak kutlanmaya devam etmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Şubat ayının aşk ile ilişkisi, Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ile Şubat ayı ortasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.

Antik Roma'da ise 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek Roma sokaklarında koşturup karşılaştıkları herkese dokunurlardı.

Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre, bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin genç kızların isimleri yazılı kura çekerek bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı. 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılıydı.

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir: Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir.

Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. 1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

Hristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir: Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermişti. Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde gizlice evlenmelerine yardım etmişti.