14 Şubat'ın aksine: Dünya Bekarlar Günü ne zaman kutlanıyor?

Dünya 14 Şubat Sevgililer Günü'nünü kutlarken, partneri olmayanlar ise "yalnızlar günü" araştırmalarına başladı. Peki Dünya Yalnızlar Günü var mı? Bekarlar Günü ne zaman kutlanır? İşte ayrıntılar...

14 Şubat Sevgililer Günü, çiftler tarafından romantik anlar ve hediyelerle kutlanıyor.

Öte yandan ise alternatif olarak Yalnızlar Günü’nün ne zaman kutlandığı merak konusu oldu.

Sevgililer Günü'nden hemen sonra 15 Şubat'ı kendileri için bir kutlama gününe dönüştürmek isteyen yalnızlar, böyle bir gün var mı yok mu merak ediyor.

Peki, Dünya Yalnızlar Günü var mı, ne zaman? Bekarlar Günü ne zaman kutlanıyor?

YALNIZLAR GÜNÜ 15 ŞUBAT MI?

Sevgililer Günü'nden hemen sonra 15 Şubat'ı kendileri için bir kutlama gününe dönüştürmek isteyenler oluyor ancak tarihte böyle bir gün henüz yok.

Dünya Yalnızlar Günü yerine Dünya Bekarlar Günü kutlanıyor. Ancak tarihi ise 15 Şubat değil.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez Çin'de 1990 yılında üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü’nün karşıtı olarak ortaya çıktı. Bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için özel bir gün olarak nitelendirildi

Bekarlar Günü’nün 11/11 olarak belirlenmesinin sebebi ise tarihte dört yalnız 1'den oluşmasıdır. Bu nedenle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

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