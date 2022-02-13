Bilecik'te çiçekçi Sertaç Sezer, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiftlerin 5 yıl solmayan gülleri tercih ettiklerini söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde de tatlı bir telaş başladı.

Bu yıl tek kırmızı gül 40 TL’den satılırken, Bilecik’te 20 yıldır çiçekçilik yapan Sertaç Sezer, Sevgililer Günü öncesi geçtikleri yıllara göre alınan siparişlere göre işlerin düşük olduğunu anlattı.

"AMBALAJLI ŞEKİLDE 40 LİRADAN SATMAKTAYIZ"

Sezer, "Bütün sektörde olduğu gibi bizim sektörde de tabi ki fiyatlarda artışımız var. Bu sene gül olarak tek gülü 30 liraya ambalajsız şekilde, ambalajlı şekilde 40 liradan satmaktayız. Tabi ki buket şeklinde de fiyatlarımız değişmekte adet olarak. Karışık buketlerimizde içinde papatyalı güllü olan buketlerimiz 100-500 TL arasında değişmektedir. Bunun haricinde genelde orkide de tercih edilmelidir" dedi.

14 Şubat'ta bu yıl çiftlerin gözdesi 5 yıl solmayan gül VİDEO

"5 YIL SOLMAYAN GÜL"

Sezer açıklamasının devamında şoklu şekilde cam fanuslara koyulan güllerin 5 yıl solmadığı anlatarak, "Solmayan gül dediğimiz teraryumlarımız var. Bu gül 5 yıl solmuyor. Sevgili konsepti olarak hazırladığımız teraryumlarımız var. Genelde kaktüslerle sukulentlerle yaptığımız teraryumlarımız var. Bunlar da tercih edilmektedir. 14 Şubat'ta her sene olduğu gibi bu sene de en çok tercih edilen çiçek olarak gül gitmektedir. Bu yüzden güllerimizi fazlasıyla tedarik ettik. Müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız" dedi.