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- 14 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
14 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 09:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğine yönelik uyarılar geldi.
Yağışların ise Giresun'un doğu ve Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 14 Temmuz Çarşamba hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Sakarya’nın kuzey ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- ÇANAKKALE °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
- İZMİR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- KÜTAHYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
- ADANA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
- ANKARA °C, 33°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 31°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
- Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- BOLU °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 31°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 27°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor
- AMASYA °C, 32°C
- Parçalı bulutlu
- BAYBURT °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Erzincan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- ERZURUM °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 35°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
- ADIYAMAN °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık