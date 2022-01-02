Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

Anadolu Ajansı tarafından her yıl yapılan ve gelenekselleşen 'Yılın Fotoğrafları' oylaması, sonuçlandı. 68 karelik seçkinin yer aldığı fotoğrafları, 312 bin 136 kişi oyladı.

Anadolu Ajansı tarafından her yılın sonuna doğru yapılan ve artık geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorisinde yer alan toplam 68 seçkin kare oylandı.

312 bin 136 kişi katıldığı oylamanın sonunda birinci seçilen 3 fotoğraf, kamuoyu ile paylaşıldı.

HABER KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, "Haber" kategorisinde Aytaç Ünal’ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafı birinci seçildi.

Fotoğraf, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan ve “Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu” olarak tarihe geçen 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut’u görev başında yansıtıyor.

YAŞAM KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın, Akdal'la çekilen fotoğrafına bakışı da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

"Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı "Yaşam" kategorisinin birincisi fotoğraf, İzzet Mazı tarafından Atmaca'nın hayatına devam ettiği Akdal'ın Kahramanmaraş'taki ailesinin evinde çekildi.

SPOR KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrasındaki sembolleşen sevinç anını yansıtan Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafı da katılımcıların "Spor" kategorisindeki birinci tercihi oldu.

Oylama sonuçlarına "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" adreslerinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.