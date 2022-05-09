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    Marmaris'te kaçak iskeleler yıkılıyor

    Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Marmaris ve kırsal mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapıların yıkımları başladı.
    • 09.05.2022 - 20:09
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    Marmaris'te kaçak iskeleler yıkılıyor

    Muğla'nın Marmaris ilçesine 40 kilometre mesafedeki kırsal turistik Söğüt Mahallesi’nde Marmaris Belediye ve Çevre Şehircilik ekipleri yıkım için geldi.

    40 kaçak iskele yıkılıyor

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri ile önceden belirlenen 40 kaçak iskelenin yıkımı başladı.

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede Söğüt, Bozburun ve Selimiye Mahallesi’nde kaçak yapıların yıkımını tamamlayacaklarını belirten Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, 15 gün önce tebligatların kişi ve kişilere gönderildiği, yasal süreç sonucu çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.

    Marmaris te kaçak iskeleler yıkılıyor #1

    Marmaris te kaçak iskeleler yıkılıyor #2


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