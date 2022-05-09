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Marmaris'te kaçak iskeleler yıkılıyor

Marmaris'te kaçak iskeleler yıkılıyor

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Marmaris ve kırsal mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapıların yıkımları başladı.