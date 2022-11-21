Bodrum'da sağanak hayatı felç etti

Muğla Bodrum'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum’da beklenen yağış akşam saatlerinde başladı.

Aniden bastıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için buldukları yerlere sığındı.

Yollar göle döndü

Yağmurla birlikte yollar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

Gümbet ve Bitez Mahalleleri başta olmak üzere Bodrum Yarımadası'nın belli bölgelerinde yağış etkili oldu. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmur suları mazgalları taşırdı.

İHA'nın haberine göre, Bodrum Belediyesi ekiplerinin yağışla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğu, sorun yaşanan bölgelere müdahale ettikleri ifade edildi.

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