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    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış gözlemlendi.
    • AA
    • 31.10.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 09:54
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    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Kasım ayına saatler kala, kış mevsimi de etkilerini artırdı.

    Ülkenin büyük bir bölümünde hakim olan soğuk ve yağışlı havalar, uyarılara neden oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, bugün Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

    KIYI KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #1

    DOĞU ANADOLU KARA TESLİM OLACAK

    Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #2

    KUVVETLİ YAĞIŞLAR BİRÇOK İLİ ETKİLEYECEK

    Yağışların, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #3

    İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK 4 DERECE ARTACAK

    Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #4

    KARADENİZ VE MARMARA'DA RÜZGAR

    Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

    METEOROLOJİ'NİN BEŞ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #5

    31 Ekim Pazar

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #6

    1 Kasım Pazartesi

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #7

    2 Kasım Salı

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #8

    3 Kasım Çarşamba

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #9

    4 Kasım Perşembe

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