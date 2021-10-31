Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış gözlemlendi.

Kasım ayına saatler kala, kış mevsimi de etkilerini artırdı.

Ülkenin büyük bir bölümünde hakim olan soğuk ve yağışlı havalar, uyarılara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, bugün Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

KIYI KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU KARA TESLİM OLACAK

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR BİRÇOK İLİ ETKİLEYECEK

Yağışların, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE MARMARA'DA RÜZGAR

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'NİN BEŞ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

31 Ekim Pazar

1 Kasım Pazartesi

2 Kasım Salı

3 Kasım Çarşamba

4 Kasım Perşembe