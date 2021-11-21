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    İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

    İstanbul'da pazar günü havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Taksim'e akın etti.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 17:12
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    İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

    Günlük koronavirüs vaka sayılarının 20 binin üzerinde olduğu şu günlerde İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

    HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

    Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak için Taksim Meydanı’na akın etti. İstiklal Caddesi’nde yaşanan ziyaretçi yoğunluğunda maske ve mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

    KALABALIKTAN TRAMVAY İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Caddedeki kalabalık nedeniyle nostaljik tramvayın ve bir ambulansın ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

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