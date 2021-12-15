15 Aralık Dünya Çay Günü: Artan çayı değerlendirmenin 7 yolu

Bir yudumuyla içleri ısıtan, sohbeti koyulaştıran Türklerin vazgeçilmezi çay, sofralarımızdan eksik olmaz. 15 Aralık Dünya Çay Günü vesilesiyle artan çayı değerlendirme yollarını derledik.

Uluslararası Çay Günü ilk kez 15 Aralık 2005 yılında Delhi'de kutlandı.

O günden bu yana, dünyada özellikle çay üreten Çin, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kenya, Malezya, Malavi, Nepal, Sri Lanka, Tanzanya, Uganda ve Vietnam'da kutlanıyor.

Uluslararası Çay Günü'nün amacı; otoritelerin ve halkın dikkatini, uluslararası çay pazarında yaşanan sorunlara, ayrıca çay plantasyonları ve işleme işletmelerinde yer alan işçilerin durumuna çekmektedir.

Ülkemizde çaysız bir kahvaltının, neredeyse düşünülmesi bile imkansız... Her sofrada baş köşedeki yerini alan çay, tüm öğünlerin eşlikçisi olabilir.

Türk kültürünün en önemli içeceği çay; samimiyetin, tatlı sohbetlerin simgesidir desek haksız sayılmayız. Yemeklerden sonra, tatlılar ve tuzlularla, her an içilebilen çayı bitiremediğinizde, artan çayı birçok alanda değerlendirebilirsiniz.

İşte demlikte kalan çayı ziyan etmemek için tavsiyelerimiz...

BUZDOLABI KOKUSUNU GİDERİR

Artan çay posasını iyice kurutun ve poşetlere koyarak buzdolabının raflarına yerleştirin. Bu sayede buzdolabınızda oluşan kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.

GÖZ PANSUMANI

Kuruyan ya da kaşınan gözlere hatta göz iltihabına çayile çözüm bulabilirsiniz.Kullandığınız poşet çayları soğuduktan sonra 10 dakika boyunca gözlerinizin üzerinde bekletin.

AYAK BAKIMI

Gün boyu bir sürü işle uğraşıyor ve yoruluyorsanız, ayaklarınızı çayla dinlendirebilirsiniz. Ilık çay dolu bir leğenin içinde ayaklarınızı 10 dakika bekletin. Çay sizi hem dinlendirecek hem de kokudan eser bırakmayacaktır.

BİTKİ GÜBRESİ

Artan çaylarınızı evdeki bitkileriniz için bir nevi gübre olarak kullanabilirsiniz. Saksıların dibine az miktarda demlenmiş çay yaprağı serperek bunu yapabileceğiniz gibi bitkilerinizin sulama suyuna da biraz demlenmiş çay ekleyebilirsiniz.

SAÇ CANLANDIRICI

saçlarınız matlaştıysa duşta durulama suyu olarak ılık çay kullanabilir, yazın güneş yanıklarında acınızı azaltmak için ılık çayla kompres yapabilirsiniz.

GARGARA

Çay posasını süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanabilirsiniz.

SOĞAN/SARIMSAK/BALIK KOKUSU

Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın.