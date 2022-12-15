15 Aralık ne günü? Çay günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

15 Aralık ne günü? Çay günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

15 Aralık her yıl Dünya Çay Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Çay Günü'nün anlamı nedir? Nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? İşte merak edilenler...

Ülkemizde sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri de çaydır. Dünya’da en çok çay tüketilen ülke ise Türkiye’dir.

Sabah kahvaltılarında, akşam sohbetlerinde, kek ve börek yanında sıklıkla tüketilen çay, aşırı tüketilmediği sürece stres azaltmaya ve kalp sağlığını artırmaya yardımcı oluyor.

İlk kez 15 Aralık 2005 tarihinde Hindistan’ın Delhi şehrinde kutlanmaya başlayan Dünya Çay Günü için her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve kutlanıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında, “Dünya Çay Günü’nün anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?” sorularını araştırmaya başladı.

Dünya Çay Günü anlamı nedir?

İlk kez Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen Çay Konferansı’nda; düzensiz rekabet, arazi mülkiyeti, güvenlik, kadınların hakları, sosyal güvenlik ve yaşama ücretlerini düzenlemek amacıyla bir deklarasyon ortaya konuldu. Bu deklarasyon işçi ve küçük işletmeleri korumak ve desteklemek için ortaya çıktı.

Başka bir organizasyon olan Hindistan Çay Kurulu ise; BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne resmi tatil olmasını umut ederek Çay Günü'nü önerdi. 2005 yılından bu güne 15 Aralık tarihi Çay Günü olarak bilinmekte ve kutlanmaktadır.

İlk ne zaman kutlandı ve nasıl ortaya çıktı?

Dünya Çay Günü ilk kez 15 Aralık 2005 tarihinde kutlanmıştır. Asya ve Afrika'da yer alan sendikalar, küçük çay üreticileri ve sivil toplum örgütleri tarafından kutlanan Uluslararası Dünya Çay Günü, küçük çay üreticileri için işçi ücretleri ve adil fiyatlandırmaya dikkat çekmek için gerçekleştirilmeye başlandı.