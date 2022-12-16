15 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..

Süper Loto 15 Aralık 2022 tarihli çekilişi dün akşam yapıldı. Şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir şans oyunudur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru bilerek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Büyük ikramiyenin 30.807.502,56 TL olduğu Süper Loto'da dün akşam yapılan çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı devretti.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılmaktadır..

Büyük ikramiyenin devrettiği çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları şu şekilde;

15 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 15 Aralık Perşembe çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar..

1 - 3 - 10 - 18 - 45 - 60