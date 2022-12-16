Petrol
81.03
-0.22%
Euro
19.8742
0.26%
Dolar
18.6475
0.02%
Altın
1.068
0.29%
Borsa
5189
0.00%
Bitcoin
330.089
-1.59%
BTXN Coin
5.41
2.07%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    15 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..

    Süper Loto 15 Aralık 2022 tarihli çekilişi dün akşam yapıldı. Şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları..
    • 16.12.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    15 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..

    Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir şans oyunudur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru bilerek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Büyük ikramiyenin 30.807.502,56 TL olduğu Süper Loto'da dün akşam yapılan çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı devretti.

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılmaktadır..

    Büyük ikramiyenin devrettiği çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları şu şekilde;

    15 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte Süper Loto da kazandıran numaralar.. #1

    15 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

    Bu haftanın ikinci çekilişi olan 15 Aralık Perşembe çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar..

    1 - 3 - 10 - 18 - 45 - 60


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    NASA, Elon Musk'ın tavırlarından rahatsız
    Teknoloji

    NASA, Elon Musk'ın tavırlarından rahatsız

    Gençlerin tekme ve yumruklu kavgası kamerada
    3. Sayfa

    Gençlerin tekme ve yumruklu kavgası kamerada

    Görüş Bildir