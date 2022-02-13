15 gün boyunca limonlu su içmenin inanılmaz sonuçları

Limon ve limon suyunu düzenli olarak içerseniz ne olur? Limon kadar faydalı olan limon suyu, içerisinde barındığı C vitamini sayesinde birçok hastalığa şifa oluyor.

Kendisi küçük ama işlevleri büyük olan limon; mutfakların, masaların ve yemeklerin vazgeçilmez bir üyesi...

Her yemeğe ayrı bir lezzet katan limon, insan vücudu üzerinde de inanılmaz etkilere sahip ve tam bir şifacı.

Kilo vermeye yardımcı olan ve ödem atmak için ideal olan limon, kansere karşı koruyucu özellik taşıyan bileşenler içerir.

Bu sayede çağımızın en büyük hastalıklarından birisi olan kansere karşı savaşan limon ayrıca pH değerini dengeliyor.

Gribe karşı vücudun direncini artırarak enfeksiyonlardan koruyan limon, kış hastalıklarından kurtulmak için birebir.

Kışın yaşadığımız hastalıkların ilacı gibi olan limon, sindirim sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırır.

Limonun faydaları saymakla bitmezken, limon suyu ise bu faydalardan daha fazla yararlanmamızı sağlıyor.

Limon suyunu düzenli olarak tam 15 gün boyunca içmek, vücut için oldukça önemli ve değerli..

Peki, 15 gün boyunca düzenli olarak limonlu su içersek ne işe yarar? İşte yanıtı...

LİMON SU İÇMENİN FAYDALARI

15 GÜN BOYUNCA LİMONLU SU İÇMENİN FAYDALARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANABİLİR ;

Su tek başına içildiği zaman, cildin temiz kalmasını sağlar ve toksinlerin atılmasını yardımcı olur. Limon eklendiğinde ise içeriğindeki C vitamini ile cildi lekelerden uzak tutarak ve kırışıkları azaltmaya destek olur.

Boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olan limonlu su, düzenli içildiğinde şişkinliğe iyi geliyor. Şişkinliğe iyi gelen limon suyu; özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmaya ve idrarı sulandırılmış bir şekilde tutmada yardımcı olur. Bu ise böbrek taşı oluşmasının riskini azaltır.

Kabızlığa iyi gelen limon suyu her sabah aç karnına için. Bu hem cildinize canlılık kazandıracak hem de gün içerisinde kabızlık sorunu yaşamanıza engel olacaktır.

Her gün düzenli olarak içilen limonlu su karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirir ve kandaki oksijen durumunu düzenler. Yani 15 gün boyunca limonlu su içmek her şeyden önce karaciğeri korumaya büyük katkı verir.

Limon suyu iltihabı yok eder ve tahriş olmuş bölgelerinizi yatıştırır. Bu sayede de vücutta hastalıklı olan bölgeler iyileşme sürecine girer.

Ağzı ılık limonlu su ile çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız ülserinden kurtulmaya yardımcı olur. Daha temiz dişler ve daha güzel kokan bir ağıza sahip olursunuz.

LİMONUN BESİN DEĞERİ

100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir: