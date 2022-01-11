15 günlük maaş farkı ödeme tarihi 2022: Memur ve memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

15 günlük maaş farkı ödeme tarihi 2022: Memur ve memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranının netleşmesinin ardından zamlı maaşlarla birlikte zam farklarının hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Peki 2022 maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı, geçtiğimiz günlerde netleşti. Memur ve memur emeklileri, 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.

Ocak ayının gelişiyle birlikte gözler zamlı maaş ve enflasyon farkının yatırılacağı tarihe çevrildi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacağı belirtildi.

Peki maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak? Memur ve emekli zammı ne zaman ödenecek? İşte belirlenen tarih...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

SSK emeklileri zamlı maaşları, 17 Ocak – 26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları 25 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. 2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.